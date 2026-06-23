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Katliam gibi kaza böyle görüntülendi! Çok sayıda can kaybı var

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

IHA23 Haziran 2026 Salı 06:42 - Güncelleme:
Katliam gibi kaza böyle görüntülendi! Çok sayıda can kaybı var
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Kaza, Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Borsa Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle önünde bulunan kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 4 kişiden Devran Kart, Berşan Yücel ve Sıla Ünal olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 1 kişi ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

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