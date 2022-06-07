Katma değeri yüksek tarımsal ürünler üniversitelerde işleniyor

Iğdır Üniversitesi'nin Ağrı Dağı eteklerinde kurulan 1100 rakımlı kampüsünde yetişen bitkiler, laboratuvarlarda kozmetik, sağlık ve temizlik ürünlerine dönüştürülüyor. Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ALUM) işlenen bitkilerden elde edilen ürünler, üniversitenin internet sitesinden satışa sunuluyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'katma değeri yüksek tarımsal ürünler' alanında ihtisas üniversitesi ilan edilen Iğdır Üniversitesi'nde bölgede yetişen bitkilerin ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapılıyor. Iğdır Üniversitesi'nin Ağrı Dağı eteklerindeki Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde yetişen lavanta, ada çayı, gül, kekik ve yabani sarımsak gibi bitkiler, görevliler tarafından toplanıyor. Tıbbi aromatik bitkiler ve diğer bitki türleri, ALUM'da işlenerek, uçucu yağlar ve sağlık açısından önemli ürünler elde ediliyor. Ürünler, üniversitenin internet sitesinden de satışa sunuluyor.

Kentin bitki çeşitliği bakımından zengin bir bölgede olduğunu ifade eden Iğdır Üniversitesi Öğretim Görevlisi Musa Karadağ, "Ağrı Dağı eteğindeki 1100 rakımlı üniversitemizin yerleşkesi, birbirinden önemli bitki türlerine ev sahipliği yapıyor. Biz de bu bitkileri toplayıp, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüyoruz. Böylece hem ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sunuyor hem de bölgemizdeki üreticilere örnek oluyoruz" dedi.

LAVANTA YAĞI ELDE EDİLDİ

Daha önce de Ağrı Dağı eteklerinde yetiştirilen lavantalardan tıbbi ve aromatik lavanta yağı ürettiklerini ifade eden Karadağ, ürünlerin su buharı damıtma yöntemiyle elde edildiğini belirtti. Iğdır'ın bitki çeşitliliğinin değerlendirilmesi ve pazara kazandırılması adına kentteki üreticilerle de yakın temasta olduklarını dile getiren Karadağ, "Lavanta, gül, kekik, ada çayı, yabani sarımsak gibi pek çok bitkimiz, bizim için çok önemli ve etkin değeri yüksek ürünlerdir. Bu bitkilerden elde edilen ürünler, çok yüksek rakamlarla piyasada satışa sunulabilmektedir. Biz de 'katma değeri yüksek ürünler' alanında ihtisas üniversitesi olmamız hasebiyle bu bitkilerin farklı pek çok ürüne dönüştürülebileceğini ve önemli ekonomik gelir sağlayabileceğini üreticilerimize gösteriyoruz" diye konuştu.