Kato Dağı'nda Mehmetçik'e seslendi

Bakan Soylu, Şırnak'ta Kato Dağı Tuzluca Üs bölgesini ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, bölgenin terörden temizlenmesinde jandarmanın, askerin, polisin, güvenlik korucularının ortaya koyduğu kahramanlık mücadelesinin sonraki nesiller tarafından övgüyle anlatılacağını söyledi.

"Bugünleri, hayal edebilmek esas itibarıyla mümkün değildi ama bu milletin kararlılığı, mümkün olmayanı mümküne çeviren bir iradeye sahiptir." ifadesini kullanan Soylu, şöyle konuştu: "Bundan sonra buralarda yapmamız gereken çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak. Beldelerimizin, ilçelerimizin, illerimizin hep birlikte ihyasını, imarını, huzurunu çok daha iyi noktaya taşıyabilmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Özellikle şu an da Beytüşşebap sınırlarındayız. Beytüşşebap'taki kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bize 31 Mart'ta çok güçlü bir destek verdiler. Bu, altına önemli notların düşüleceği bir destek. Biz de elimizden geleni yapacağız."

Şırnak ve ilçelerinde terörle mücadelede sağlanan başarıyla gelen huzur ortamına dikkati çeken Soylu, "Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Buralarda tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemiz büyük bir kararlılıkla devam edecek. Bunu birlikte başaracağız ve bu milletin başından bu musibeti hep birlikte söküp atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, terörle mücadeledeki kararlılıkları konusunda millete söz verdiklerini vurgulayarak, ne bu toprağı kimse ile paylaşacaklarını ne de sağlanan huzuru kimseye bozdurtmayacaklarını dile getirdi.

- "BURADA BİR TARİH YAZIYORSUNUZ"

Vatandaşın, güvenlik güçlerine dua ettiğini, onları dualarla muhafaza etmeye çalıştığını anlatan Süleyman Soylu, "Burada bir tarih yazıyorsunuz. Bir büyük millet ve dünya bu tarihe şahitlik ediyor. Onun için yaptığınız iş sadece bugün değil, bundan sonraki zaman diliminde de dilden dile dolaşacak." dedi.

"Yolculuğumuza devam edeceğiz. Abdestimizle, namazımızla, ay yıldızlı bayrağımızla, gelecek nesillerimize hür, özgür, bağımsız ve başımız göğe değecek kadar onurlu bir memleketi hep birlikte bırakıyoruz." diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu lafları bize söyleten sizlersiniz, minnettarız ve müteşekkiriz, Allah sizlerden razı olsun. İnancımız şu ki, bu bayramlar buralardan daha şenlikli olacak, bunu da siz sağlamış olacaksınız."

Kato Dağı'na çeşitli zamanlarda geldiğini ifade eden Soylu, bu dağları tutsak etmeye çalışanlara haykırdıklarını aktardı. İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"Başaramadınız ama biz başardık. Hep birlikte ne dağları tutsak ettiririz ne de insanımızı. Bileğinize yüreğinize, gözünüzün keskinliğine, aklınıza, zihninize kuvvet. Yaptığınız iş sadece memleketimize ait bir iş değil, yeminimiz artık başka. Bu coğrafyayı gül bahçesine artık sizler çevireceksiniz, hep beraber çevireceğiz. Bu coğrafyadaki ateşi söndüreceğiz."

Soylu, konuşmanın ardından üs bölgesinde görevli bir askerin babası ile telefonda görüştü.

Soylu'nun oğlunun düğün tarihini sorması üzerine baba, "Temmuz ayının 8'inde inşallah. Allah devletimizi var etsin." dedi.

Bakan Soylu da babaya teşekkür ederek, aileye selamlarını iletti.

Bakan Soylu'ya ziyaretinde, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş da eşlik etti.