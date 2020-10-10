Kavala-Barkey-Öksüz arasında ‘paralel' bağlantı: 15 Temmuz için birlikte hareket ettiler

10 Ekim 2020 Cumartesi 08:28 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 08:28

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada beraatine ve tahliyesine karar verilen ancak başka bir soruşturma kapsamında "Askeri ve siyasal casusluk" suçundan halen tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istenen ve İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Kavala ve Barkey'in FETÖ'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde de rol aldığına dikkat çekildi. Sabah'ın haberine göre, İddianamede darbenin kilit isimlerinden firari mahrem imam Adil Öksüz'ün darbe girişimi öncesinde yaptığı seyahatler ve toplantılar ile Barkey ve Kavala'nın gerçekleştirdiği eylemlerin paralellik gösterdiğinin altı çizildi.

KALKIŞMAYI BİLİYORLARDI

İddianameye göre Kavala ve Barkey'in 15 Temmuz öncesinde yaptıkları faaliyetler, darbe girişimi hazırlıklarıyla kesişti. Her iki şüpheli de 15 Temmuz'dan haberdardı ve darbe girişiminin alt yapısını oluşturmak için yurt içi ve yurt dışı bir dizi bağlantı kurdu. Son olarak Barkey, 15 Temmuz'da Türkiye'ye gelerek darbeyi İstanbul Büyükada'da sabaha kadar takip etti, yurt dışı bağlantılarını gece boyunca devam ettirdi. FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinin darbe girişiminden 9 ay 10 gün önce yayınladığı subliminal 'Gülen bebek' reklamından kısa bir süre sonra 6 Kasım 2015'te George Soros'un Türkiye'ye geldiği ve aynı günün akşamında Osman Kavala ile İshak Alaton'la birlikte bir davete katıldıkları tespit edildi. Davete çekilen fotoğraflar da Kavala'nın cep telefonunda bulundu. İddianameye göre 15 Temmuz'un kilit ismi firari mahrem imam Adil Öksüz de bu süreçte örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yanına giderek darbe girişimine ilişkin toplantı yaptı. Bu gidişlerin ilki ise Soros, Kavala ve İshak Alaton'un görüşme yaptığı tarihten kısa bir süre sonra 14 Kasım 2015'te gerçekleşti. Barkey'in Gezi kalkışması sürecinde tespit edilebilen eylem ve faaliyetlerinin normalin ötesinde dikkat çekici olduğu gibi, 15 Temmuz darbe girişiminde Kavala ile aynı amaca yönelik olarak birbiriyle uyumlu hareket ettikleri ifade edildi. Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde, önceki yıllara oranla daha fazla yurt dışına çıktığına vurgu yapıldı.

TARİHLER KARŞILAŞTIRILDI

Henri Barkey 7-13 Mart tarihleri arasında İstanbul ve Adana'da bir dizi içeriği belli olmayan görüşme ve faaliyetlerde bulundu. Öksüz'ün ABD'ye ikinci gidişi ise 17-21 Mart 2016'da gerçekleşti. Öksüz'ün ABD'ye üçüncü gidiş tarihi olan 20-25 Haziran 2016'dan 1 gün sonra 26 Haziran'da Barkey tekrar Türkiye'ye geldi. 26 Haziran-3 Temmuz 2016 arasında İstanbul ve Diyarbakır'da bir dizi görüşme ve faaliyetlerde bulundu. 3 Temmuz günü yurt dışına çıkarken darbe girişimini takip etmek için 15 Temmuz sabahı tekrar Türkiye'ye geldi. Kavala ise Barkey'in İstanbul'a gelişinden 1 gün sonra 27 Haziran'da Diyarbakır'a gitti ve aynı gün İstanbul'a döndü. Öksüz'ün son darbe toplantısını yaptığı 13 Temmuz günü Henri Barkey'in ABD Kongresi Alt Komitesi'nde 'Türkiye'nin demokratik gerilemesi' isimli oturumda konuşmacı olduğu belirlendi.