Osman Kavala hakkındaki soruşturma tamamlandı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede tüm şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.

Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

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