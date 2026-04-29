Güncel

Kavga ayırma bahanesiyle yankesicilik! Polisten kaçamadılar

İstanbul Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan kavgayı ayırma bahanesiyle tarafların ceplerini boşaltan 5 yankesici suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinden elektronik cihaz ve 6 bin 900 lira para çıkarken, tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 14:45 - Güncelleme:
Kavga ayırma bahanesiyle yankesicilik! Polisten kaçamadılar
İstanbul'un en işlek noktalarından Beyoğlu'nda planlı bir yankesicilik operasyonu polis tarafından çökertildi. Kavga çıkan ortamı fırsat bilen 5 şüpheli, araya girme bahanesiyle vatandaşların değerli eşyalarını çaldı ancak polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle suçüstü yakalandı.

KAVGAYI FIRSATA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Şehit Muhtar Mahallesi'nde 21 Mart'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 5 şüphelinin kavgayı ayırma bahanesiyle taraflardan yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığını tespit etti.

Kimlik bilgileri tespit edilen A.E.A, M.İ, M.A, İ.İ. ile M.İ. polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

ÇALINAN PARA TESLİM EDİLDİ

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda elektronik cihaz ve 6 bin 900 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "yankesicilik" suçundan tutuklandı.

Ele geçirilen dijital ürün ve para mağdurlara teslim edildi.

  • yankesicilik
  • Beyoğlu suçüstü
  • İstanbul hırsızlık
  • kavga yankesicilik
  • Şehit Muhtar Mahallesi

