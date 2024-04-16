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Kavga eden esnafı ayırmaya çalıştı! Silahla vurularak yaralandı

Zeytinburnu'nda, kavga eden esnafı ayırmaya çalışan kuruyemişçi silahla vurularak yaralandı.

AA16 Nisan 2024 Salı 19:31 - Güncelleme:
Kavga eden esnafı ayırmaya çalıştı! Silahla vurularak yaralandı
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Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi 58 Bulvar Caddesi'nde saatçilik yapan Y.E.G, komşu esnaftan gümüşçü E.K. ile bir süre sohbet ettikten sonra tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü gören kuruyemişçi Salih U, arkadaşlarını ayırmaya çalıştı. Bu sırada Y.E.G'nin kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancayla ateş açması sonucu Salih U. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Salih U'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Y.E.G'nin işlemleri sürüyor.

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