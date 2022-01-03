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Güncel

Kavga eden iki arkadaştan biri bıçaklanarak hayatını kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kavga sırasında bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 10:11 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 10:22
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Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Sümer Sokak'ta bir evde Mustafa T. (42) ile arkadaşı Taner Durgut (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Durgut'u bıçakla yaralayan Mustafa T'nin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Durgut'un cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gözaltına alınan Mustafa T'nin ise İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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