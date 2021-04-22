İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2021 Perşembe / 10 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2807
  • EURO
    9,974
  • ALTIN
    476.716
  • BIST100
    1330.18
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kavga ettiği kayınbiraderini sokak ortasında tabancayla öldürdü
Güncel

Kavga ettiği kayınbiraderini sokak ortasında tabancayla öldürdü

Sakarya'da A.A. kavga ettiği kayınbiraderi Semih Özmen'i (27) tabanca ile vurarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan A.A.'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

DHA22 Nisan 2021 Perşembe 11:26 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 11:26
ABONE OL

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 112 Sokak'ta meydana geldi. Sokak ortasında A.A. ile kayınbiraderi Semih Özmen arasında kavga çıktı. Kavga sırasında A.A. yanındaki tabancayla Semih Özmen'e ateş etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, yaralanan Semih Özmen'i ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Semih Özmen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan A.A.'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.