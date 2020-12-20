Kavga ihbarına giden polis bir evde çok miktarda ve çeşitli uyuşturucu ele geçirdi

IHA 20 Aralık 2020 Pazar 10:06 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 10:06

İstanbul’da baskın üstüne baskın yaparak zehir tacirlerine göz açtırmayan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda bir grubun kavga ettiği ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine geldiklerinde kavgayı sonlandırarak 3 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Sefer A. ve Suat K’nın üst aramasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine Genel Bilgi Tarama (GBT) sorguları gerçekleştirildi. Yapılan sorguda Suat K’nın “resmi belgede sahtecilik” suçundan arandığını gören polis, şahsı gözaltına aldı.

KAVGA İHBARINA GİDEN POLİS ZULA EVİNİ BASTI

Çalışmalar sürdüğü esnada Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kavganın yaşandığı yere vardıklarında araç içerisinde bulunan İran uyruklu Ramin D’nin dışarıya bir madde attığını fark etti. Polis, yaptığı incelemede maddenin metamfetamin olduğunu belirledi. 20.4 gram uyuşturucuya el koyan polisin gözaltı işlemi uyguladığı esnada yanına gelen bir şahıs, Ramin D’nin yaşadığı evi ekiplere gösterdi. Bunun üzerine savcılıktan gerekli izinleri alarak harekete geçen Kağıthane Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, Yunus polis ekibi ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde zula evinin olduğu adrese baskın düzenledi. Baskında içerideki İran uyruklu Yeganeh S. (20), Özbekistan uyruklu Ekhtıborkhan K. (23) ve Özbekistan uyruklu Aızakhon M’yi (23) etkisiz hale getiren ekipler, evi didik didik aradı. Yapılan aramalarda polis elini nereye atsa adeta uyuşturucu fışkırdı. Ayakkabı, cüzdan ve çanta içerisinde çok miktarda “ekstazi”, “kubar”, ”metamfetamin”,“bonzai” ve “eroin” ele geçirildi. Ayrıca koltuk arasına gizlenmiş tabanca, 7 adet fişek ve 1 adet de şarjör bulundu. Hassas terazi ve 200 lira sahte para da ele geçiren polis, ardından aramaları sonlandırdı.

5 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Evde bulunan uyuşturucu maddelere, tabancaya, hassas terazi ve paraya el koyan polis, 3’ü kadın 4 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadeleri alınarak sorgulanan şüpheliler adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Ramin D. “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 kadın şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca aranması bulunan Suat K. da tutuklandı.