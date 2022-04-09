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Kavga ihbarına giden polis şaşkına döndü!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sopalı kavga ihbarına giden polisler, meşalelerle karşılanarak, polis haftası kutlandı.

IHA9 Nisan 2022 Cumartesi 09:58 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 09:58
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Camiatik Mahallesi'nden polise, sopalı kavga çıktığı ve çok sayıda yaralı olduğu yönünde ihbar geldi. İlçe sakini bir grup genç, kavga ihbarına diye gelen polis ekiplerini müzik eşliğinde meşalelerle karşıladı. Şaşkına dönen ekipler, vatandaşın yaptığı jeste karşılık verdi. Polis haftasını kutlayan mahalle sakinleri, polis ekiplerine pasta ve çay ikram etti.

Polis ekipleri mahalleden alkışlarla uğurlanırken, mahalle sakinlerinden Erdinç Pilan, "Polis haftası gününde polisimize moral ve destek vermek için böyle bir şey düşündük. Tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

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