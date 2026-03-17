Kavga sırasında acı olay! Genç kız hayatını kaybetti

Mersin'de sokak arasında iki kişi arasında çıkan silahlı kavga sırasında evinin önünde duran 18 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, başından vurularak hayatını kaybetti.

IHA17 Mart 2026 Salı 07:39 - Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi 88072 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak arasında iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Bu sırada kavgayla ilgisi olmayan ve evine girmeye çalışan Nur Almuhammet (18) adlı kadın kapının önünde başının arka kısmından vurularak ağır yaralandı. Olayda kavganın taraflarından olduğu belirtilen Can A. (26) ise sırt ve sol bacak kısmından ateşli silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nur Almuhammet yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Can A. ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen E. I.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

