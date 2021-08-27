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Kavga sırasında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da Zeki S. (32), sokak ortasında kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla iki bacağından vurularak ağır yaralandı.

DHA27 Ağustos 2021 Cuma 06:37 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 06:37
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Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. Zeki S., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile iddiaya göre sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz şüpheli, Zeki S.'ye tabancayla arka arkaya ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Şüphelinin ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar, Zeki S.'nin iki bacağına isabet etti. Silah seslerini duyup, dışarıya çıkan mahalle sakinleri, Zeki S.'yi yaralı halde yerde yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Zeki S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri de, olay yerinde incelemelerde bulundu. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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