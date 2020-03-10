Kavgada bıçaklanan kamyon şoförü öldü

DHA 10 Mart 2020 Salı 14:42 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 14:42

Olay, gece saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Eyüp Yeni ve ismi öğrenilemeyen ağabeyi ile H.A. ve M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan kavgada kamyon şoförü Eyüp Yeni, kalbinden bıçaklanarak yaralandı, H.A. ve M.B. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulans ile Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eyüp Yeni, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yeni'nin kısa süre önce nişanlandığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan H.A. ve M.B. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.