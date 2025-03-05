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  • Kavgada seken merminin isabet ettiği down sendromlu genç hayatını kaybetti
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Kavgada seken merminin isabet ettiği down sendromlu genç hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada seken merminin isabet ettiği 19 yaşındaki down sendromlu M.N.A. hayatını kaybetti.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 11:24 - Güncelleme:
Kavgada seken merminin isabet ettiği down sendromlu genç hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada şüpheli M.C.U. çevreye rastgele ateş etti. Mermilerden biri cami önünde oturan down sendromlu M.N.A'ya isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan M.N.A. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan M.C.U. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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