Kavgada silahla vurulan kadın, 7 gün sonra öldü

Olay, 8 Mayıs günü Emet ilçesine bağlı Yarış köyünde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen Davut Özel ile amcasının oğlu Mehmet Özel sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Davut Özel, belinden çıkardığı tabanca ile Mehmet Özel'e doğru ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Mehmet Özel ve eşi Hatice Özel (69) ile komşuları Burhanettin Sönmez (50) yaralandı.

Durumu ağır olan Hatice Özel, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne, diğer 2 yaralı ise Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Davut Özel ise tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren Hatice Özel, 7 gün süren yaşam savaşını kaybetti.