İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2023 Perşembe / 9 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1845
  • EURO
    32,1032
  • ALTIN
    1905.47
  • BIST100
    7690.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kavgaya Ali Babacan da dahil oldu! Akşener'e yaylım ateşi: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız
Güncel

Kavgaya Ali Babacan da dahil oldu! Akşener'e yaylım ateşi: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İmamoğlu ve Yavaş'a yönelik 'korkak' ifadesini eleştirdi. Babacan, 'Dün elini tuttuğuna bugün 'düşman' derseniz güveni oluşturamazsınız; dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız.' dedi.

21 Aralık 2023 Perşembe 13:38 - Güncelleme:
Kavgaya Ali Babacan da dahil oldu! Akşener'e yaylım ateşi: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız
ABONE OL

CHP'nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş eliyle İYİ Parti'ye operasyon çekmesi ortalığı karıştırdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Savaş ilanı kabul ediyorum, ben idmanlıyım" diyerek CHP'ye tepki gösterirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde aday olamamaları nedeniyle, "Korkaklar" diye çıkıştı.

BABACAN'DAN AKŞENER'E TEPKİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Babacan, Akşener'in, "korkak" ifadesine tepki göstererek eleştiride bulundu.

Seçim sonrasında muhalefet partilerinin kendi iç tartışmaları ve partilerin birbirlerini suçlama yarışının, hayal kırıklığını daha da derinleştirdiğinin altını çizen Babacan, "Şurada seçime 3 ay kalmış, daha dün masada oturanların birbirleriyle ilgili neler söylediğini, neler yaptıklarını büyük bir hicapla izliyoruz. Bu tür tutumlar güven oluşturmaz. Dün elini tuttuğuna bugün 'düşman' derseniz güveni oluşturamazsınız; dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.