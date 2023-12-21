CHP'nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş eliyle İYİ Parti'ye operasyon çekmesi ortalığı karıştırdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Savaş ilanı kabul ediyorum, ben idmanlıyım" diyerek CHP'ye tepki gösterirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde aday olamamaları nedeniyle, "Korkaklar" diye çıkıştı.

BABACAN'DAN AKŞENER'E TEPKİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.



Babacan, Akşener'in, "korkak" ifadesine tepki göstererek eleştiride bulundu.

Seçim sonrasında muhalefet partilerinin kendi iç tartışmaları ve partilerin birbirlerini suçlama yarışının, hayal kırıklığını daha da derinleştirdiğinin altını çizen Babacan, "Şurada seçime 3 ay kalmış, daha dün masada oturanların birbirleriyle ilgili neler söylediğini, neler yaptıklarını büyük bir hicapla izliyoruz. Bu tür tutumlar güven oluşturmaz. Dün elini tuttuğuna bugün 'düşman' derseniz güveni oluşturamazsınız; dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız." sözlerini sarf etti.