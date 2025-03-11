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Kavgayı ayıran polise böyle saldırdı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde deve güreşi festivalinde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan trafik polisine saldıran şüpheli O.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

IHA11 Mart 2025 Salı 13:33 - Güncelleme:
Kavgayı ayıran polise böyle saldırdı
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Bozdoğan'da 23 Şubat'ta düzenlenen deve güreşi festivalinde bir grup arasında kavga çıkmış, tarafları ayırmak için müdahale eden trafik polisine O.Ç. isimli şahıs saldırmıştı. Olayın ardından saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan saldırı vatandaşların tepkisini toplarken, saldırgan hakkında savcılık soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma çerçevesinde şüpheli O.Ç.'nin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. O.Ç., gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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