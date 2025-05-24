Kavgayı ayırdı canından oldu: Iğdır'da trajik olay

Ağrı Dağı eteklerindeki yaylada iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Yusuf Karapınar, tarafları ayırmaya çalışırken vücuduna mermi isabet etti.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Karapınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karapınar'ın cesedi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekiplerince hastanede ve tarafların köyü olduğu belirtilen Karakuyu'da yoğun güvenlik önlemi alındı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.