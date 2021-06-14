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Kavgayı ayırmak için araya girdi canından oldu

Trabzon'da Ali Sebetçi (48), Çağlayan Tutku (40) ile arkadaşı arasındaki kavgayı ayırmak isterken çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürüldü. Sebetçi, ilçede toprağa verilirken, şüpheli Çağlayan Tutku da, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

DHA14 Haziran 2021 Pazartesi 16:21 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 16:21
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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre inşaat işçileri Çağlayan Tutku ve Y. Ö. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Çağlayan Tutku, kavgayı ayırmak isteyen mahalle halkından Ali Sebetçi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tutku, belinden çıkardığı tabancayla Ali Şebetçi'ye ateş etti. Sebetçi, merminin kalbine isabet etmesi sonucu, kanlar içinde kalıp, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, Çağlayan Tutku'yu suç aleti silahla gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Ali Sebetçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali Sebetçi, ilçede toprağa verilirken, şüpheli Çağlayan Tutku da, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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