Kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis memuru, şehit oldu Gaziantep'te, önceki gece iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tabancayla vurularak ağır yaralanan polis memuru Ekrem Kurtoğlu (39), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.