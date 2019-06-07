Kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis memuru, şehit oldu
Gaziantep'te, önceki gece iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tabancayla vurularak ağır yaralanan polis memuru Ekrem Kurtoğlu (39), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
- DHA
Olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp, dün adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı. Kurtoğlu'nun şehit olmasının ardından serbest bırakılan diğer 3 şüpheli için de bugün yeniden yakalama kararı çıkarıldı.
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