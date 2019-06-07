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Kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis memuru, şehit oldu

Gaziantep'te, önceki gece iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tabancayla vurularak ağır yaralanan polis memuru Ekrem Kurtoğlu (39), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

  • DHA
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Olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp, dün adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı. Kurtoğlu'nun şehit olmasının ardından serbest bırakılan diğer 3 şüpheli için de bugün yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

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