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Kavrulacağız! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Türkiye genelinde yeni haftayla birlikte sıcak hava etkisini artıracak, sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 15:15 - Güncelleme:
Kavrulacağız! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, yeni haftanın hava tahminlerini açıkladı.

Tekin, yapılan son tahminlere göre, yeni haftada sıcak havanın etkili olacağını, yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini belirtti.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini bildiren Tekin, yağışlı alanların sadece kuzeydoğu kesimlerinde olacağını söyledi.

Trabzon, Rize'nin iç kesimleri, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde yarın yağış görüleceğini aktaran Tekin, "Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleri, Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'da salı günü sağanak etkili olacak. Çarşamba günü yağışlı sistem Ardahan'dan Van'a kadar hat boyunca görülecek. Perşembe ve cuma günleri ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde dar alanda yağışları göreceğiz." diye konuştu.

Tekin, yurdun iç, batı ve güney kesimlerde hava sıcaklığının yer yer 40 derecenin üzerine çıkacağını vurgulayarak, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

- 3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklentisinin söz konusu olmadığını aktaran Tekin, 3 büyükşehirde havanın az bulutlu ve açık olacağını bildirdi.

Başkentte 3 gün boyunca hava sıcaklığının 34 ila 36 derece olacağını ifade eden Tekin, "Ankara'da sıcaklık perşembe ve cuma günleri 37-38 dereceleri görecek. Sıcaklık, İstanbul'da 33-35, İzmir'de 36-38 zamanla ise 40 derece olacak." dedi.

Tekin, orman yangınlarına karşı da uyarıda bulunarak, rüzgarın sert estiği, sıcaklıkların yüksek seyrettiği, düşük nemli yerlerin yangın riski taşıdığını, bu nedenle daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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