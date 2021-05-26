İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2021 Çarşamba / 14 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4444
  • EURO
    10,3293
  • ALTIN
    517.753
  • BIST100
    1408.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kavşağı kaçırınca geri geri gelen otomobile, kamyon çarptı, bir kişi hayatını kaybetti
Güncel

Kavşağı kaçırınca geri geri gelen otomobile, kamyon çarptı, bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'da, kavşağı kaçırınca geri geri gelen otomobile, kamyon çarptı. Kazada otomobil sürücüsü N.B. (46), hayatını kaybetti.

DHA26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:50 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:50
ABONE OL

Kaza, saat 12.30 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolunun, Alaşarköy mevkisinde meydana geldi. Dönüş yapacağı kavşağı geçtiğini fark eden N.B., kullandığı 34 CJC 354 plakalı otomobille emniyet şeridini kullanarak geri geri gelmeye başladı. Bu sırada aynı yöne giden M.P. (52) yönetimindeki 34 ZD 2747 plakalı kamyon, N.B.'nin otomobiline çarptı. Savrulan her iki araç, bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan iki sürücüsü çıkardı. Ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan N.B. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kamyon şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.