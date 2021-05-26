Kavşağı kaçırınca geri geri gelen otomobile, kamyon çarptı, bir kişi hayatını kaybetti

DHA 26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:50 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:50

Kaza, saat 12.30 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolunun, Alaşarköy mevkisinde meydana geldi. Dönüş yapacağı kavşağı geçtiğini fark eden N.B., kullandığı 34 CJC 354 plakalı otomobille emniyet şeridini kullanarak geri geri gelmeye başladı. Bu sırada aynı yöne giden M.P. (52) yönetimindeki 34 ZD 2747 plakalı kamyon, N.B.'nin otomobiline çarptı. Savrulan her iki araç, bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan iki sürücüsü çıkardı. Ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan N.B. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kamyon şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.