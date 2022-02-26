Kavurma arasında 11 kilo esrar ele geçirildi

IHA 26 Şubat 2022 Cumartesi 09:59 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 09:59

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki bir kargo dağıtım merkezinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Adrese giden ekipler, kargo dağıtım merkezinde narkotik köpek 'Oscar' ile arama yaptı. Oscar'ın, Bayram G.'nin (32) İstanbul'a göndermek üzere teslim ettiği içerisinde kavurma ve sucuk bulunan koliye tepki verdi. Koliyi açan polisin yaptığı aramada, çevresine kavurma sarılıp özel olarak paketlenmiş 11 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli Bayram G.'nin, otomobiliyle İstanbul'a seyir halinde olduğu saptandı. Ekipler, peşine düştüğü Bayram G.'nin otomobilini, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde durdurdu. Gözaltına alınan Bayram G. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.