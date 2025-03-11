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Kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden işçinin naaşı defnedildi

Kayseri'de tünel inşaatında kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden işçinin cenazesi, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde toprağa verildi.

AA11 Mart 2025 Salı 15:18 - Güncelleme:
Kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden işçinin naaşı defnedildi
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Yapımı devam eden Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Hattı'nın Kocasinan ilçesi Himmetdede mevkisindeki tünel inşaatında dün kaya parçalarının düşmesi sonucu yaşamını yitiren 7 çocuk babası 58 yaşındaki Hanifi Doğan'ın cenazesi, Kayseri'den Kovancılar ilçesinin Bağlar Mahallesi'ndeki İmam Rabbani Camisi'ne getirildi.

İlçe Müftüsü İrfan Çavaş'ın kıldırdığı namazın ardından Doğan'ın cenazesi, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki aile kabristanında defnedildi.

Cenazeye, Doğan'ın yakınlarının yanı sıra Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, Kovancılar Belediye Başkan Vekili Tacettin Çelik, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

  • tünel inşaatı
  • kaya düşmesi
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