Kaya Sabancı- Vedat Aşçı kavgasının sebebi belli oldu

72 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı- Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı ve korumaları arasında yaşanan darp olayının perde arkası ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, restoranının açılışı için özel bir davet veren Vedat Aşçı, daha önce kendisiyle ilgili küfürlü konuşan Kaya Sabancı'yı konuk listesine eklemedi. Bunun üzerine gecenin ilerleyen vakitlerinde alkollü bir şekilde mekana gelen Sabancı, kalabalığın içinde Aşçı'ya küfür ve hakaretler savurdu ve neden davet edilmediğine dair 'hesap' sordu. Tavırlarının ve küfürlerinin dozajını artıran Sabancı'ya ise mekan güvenliği müdahalede bulundu. O sırada çıkan arbedede ise Kaya Sabancı, güvenlikler tarafından darp edildi.