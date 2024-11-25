Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Çambaşı'nda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Çambaşı'nda 66, Ergan ve Erciyes'te 60, Palandöken'de 51, Keltepe'de 50, Zigana'da 45, Akdağ'da 41, Kartalkaya'da 40, Uludağ'da 37, Mersivan'da 33, Nemrut ve Ilgaz'da 27, Yıldız Dağı'nda 25, Hazarbaba ve Palandöken 2'de 21, Hakkari'de 13, Hesarek ve Murat Dağı'nda 12, Davraz ve Elmadağ'da 9 ve Denizli'de 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 25.11.2024 En düşük En yüksek Çambaşı KKY -7 -5 Ergan KY -9 -5 Erciyes KY -13 -9 Palandöken KKY -8 -7 Keltepe KY -10 -8 Akdağ KKY -8 -5 Kartalkaya KY -11 -9 Uludağ HKY -9 -3 Mersivan KKY -3 -1 Ilgaz KY -9 -8 Nemrut KKY -3 -1 Yıldız Dağı KY -8 -5 Hakkari KKY -6 -3 Murat Dağı PB -10 -5 Hesarek KY -7 -4

(KKY: Kuvvetli kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu)