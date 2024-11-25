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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Çambaşı'nda

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 66 santimetreyle Ordu'daki Çambaşı Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

AA25 Kasım 2024 Pazartesi 10:29 - Güncelleme:
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Çambaşı'nda
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Çambaşı'nda 66, Ergan ve Erciyes'te 60, Palandöken'de 51, Keltepe'de 50, Zigana'da 45, Akdağ'da 41, Kartalkaya'da 40, Uludağ'da 37, Mersivan'da 33, Nemrut ve Ilgaz'da 27, Yıldız Dağı'nda 25, Hazarbaba ve Palandöken 2'de 21, Hakkari'de 13, Hesarek ve Murat Dağı'nda 12, Davraz ve Elmadağ'da 9 ve Denizli'de 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez25.11.2024En düşükEn yüksek
ÇambaşıKKY-7-5
ErganKY-9-5
ErciyesKY-13-9
PalandökenKKY-8-7
KeltepeKY-10-8
AkdağKKY-8-5
KartalkayaKY-11-9
UludağHKY-9-3
MersivanKKY-3-1
IlgazKY-9-8
NemrutKKY-3-1
Yıldız DağıKY-8-5
HakkariKKY-6-3
Murat DağıPB-10-5
HesarekKY-7-4

(KKY: Kuvvetli kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu)

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