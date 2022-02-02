Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

AA 2 Şubat 2022 Çarşamba 12:11 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 12:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 202, Ovacık'ta 184, Denizli'de 175, Yıldız Dağı'nda 150, Palandöken'de 148, Erciyes'te 145, Hakkari ve Keltepe'de 130, Yedi Kuyular'da 128, Ilgaz'da 127, Kartepe'de 109, Karboğazı 104, Davraz'da 103, Uludağ ve Haserek'te 100, Yıldıztepe'de 83, Çambaşı'nda 70, Ergan'da 68, Sarıkamış'ta 61, Hazarbaba'da 60, Saklıkent'te 58, Elmadağ'da 57, Mersivan'da 56, Zigana'da 55, Akdağ'da 46, Murat Dağı'nda 45, Salda'da 41, Muş'ta 38, Konaklı'da 37, Kop ve Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 02.2.2022 En düşük En yüksek Kartalkaya KY -5 0 Palandöken ÇB -7 -7 Yıldız Dağı R -2 1 Hakkari P -12 -3 Kartepe KKY -2 6 Uludağ KY -3 0 Nemrut P -9 -3 Keltepe KY -9 -3 Ilgaz KY -6 0 Erciyes R -4 -1 Ovacık KY -1 2 Sarıkamış PB -7 -1 Yıldıztepe KY -5 1 Denizli KY -3 3

(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu, R: Rüzgarlı, KKY: Karla karışık yapmurlu)