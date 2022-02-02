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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 202 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA2 Şubat 2022 Çarşamba 12:11 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 12:11
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 202, Ovacık'ta 184, Denizli'de 175, Yıldız Dağı'nda 150, Palandöken'de 148, Erciyes'te 145, Hakkari ve Keltepe'de 130, Yedi Kuyular'da 128, Ilgaz'da 127, Kartepe'de 109, Karboğazı 104, Davraz'da 103, Uludağ ve Haserek'te 100, Yıldıztepe'de 83, Çambaşı'nda 70, Ergan'da 68, Sarıkamış'ta 61, Hazarbaba'da 60, Saklıkent'te 58, Elmadağ'da 57, Mersivan'da 56, Zigana'da 55, Akdağ'da 46, Murat Dağı'nda 45, Salda'da 41, Muş'ta 38, Konaklı'da 37, Kop ve Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez02.2.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKY-50
PalandökenÇB-7-7
Yıldız DağıR-21
HakkariP-12-3
KartepeKKY-26
UludağKY-30
NemrutP-9-3
KeltepeKY-9-3
IlgazKY-60
ErciyesR-4-1
OvacıkKY-12
SarıkamışPB-7-1
YıldıztepeKY-51
DenizliKY-33

(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu, R: Rüzgarlı, KKY: Karla karışık yapmurlu)

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