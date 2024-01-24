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  • Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığına sahip il, Hakkari'de 182 santimetre olarak ölçüldü
Güncel

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığına sahip il, Hakkari'de 182 santimetre olarak ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 182 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığına sahip il, Hakkari'de 182 santimetre olarak ölçüldü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 182, Kartalkaya'da 160, Sarıkamış'ta 151, Palandöken'de 149, Ergan'da 118, Palandöken 2'de 110, Erciyes'te 80, Kartepe'de 58, Uludağ'da 45, Çambaşı'nda 30, Hesarek, Mersivan ve Yalnızçam'da 28, Ilgaz ve Yıldız Dağı'nda 25, Yıldıztepe'de 20, Zigana'da 15, Kop'ta 12 ve Denizli'de 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez24.01.2024En düşükEn yüksek
HakkariYKY-5-4
KartalkayaPB-8-2
SarıkamışKY-10-6
PalandökenKY-9-7
ErganÇB-10-7
ErciyesAB-15-5
KartepePB-40
UludağS-8-2
ÇambaşıS-9-6
HesarekKY-7-4
MersivanÇB-9-6
YalnızçamHKY-15-3
IlgazS-12-3
Yıldız DağıPB-13-5
ZiganaKY-6-3
KopÇB-9-3
DenizliAB-54

(YKY: Yoğun kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, HKY: Hafif kar yağışlı)

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