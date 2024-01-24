Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığına sahip il, Hakkari'de 182 santimetre olarak ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 182, Kartalkaya'da 160, Sarıkamış'ta 151, Palandöken'de 149, Ergan'da 118, Palandöken 2'de 110, Erciyes'te 80, Kartepe'de 58, Uludağ'da 45, Çambaşı'nda 30, Hesarek, Mersivan ve Yalnızçam'da 28, Ilgaz ve Yıldız Dağı'nda 25, Yıldıztepe'de 20, Zigana'da 15, Kop'ta 12 ve Denizli'de 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 24.01.2024 En düşük En yüksek Hakkari YKY -5 -4 Kartalkaya PB -8 -2 Sarıkamış KY -10 -6 Palandöken KY -9 -7 Ergan ÇB -10 -7 Erciyes AB -15 -5 Kartepe PB -4 0 Uludağ S -8 -2 Çambaşı S -9 -6 Hesarek KY -7 -4 Mersivan ÇB -9 -6 Yalnızçam HKY -15 -3 Ilgaz S -12 -3 Yıldız Dağı PB -13 -5 Zigana KY -6 -3 Kop ÇB -9 -3 Denizli AB -5 4

(YKY: Yoğun kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, HKY: Hafif kar yağışlı)