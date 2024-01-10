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  • Kayak merkezlerinde kar yağışı: Palandöken'de kar kalınlığı 132 santimetreye ulaştı
Güncel

Kayak merkezlerinde kar yağışı: Palandöken'de kar kalınlığı 132 santimetreye ulaştı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 132 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 10:56 - Güncelleme:
Kayak merkezlerinde kar yağışı: Palandöken'de kar kalınlığı 132 santimetreye ulaştı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 132, Hakkari'de 124, Kartalkaya'da 122, Sarıkamış'ta 117, Ergan'da 105, Kartepe 56, Uludağ'da 35, Erciyes'te 25, Çambaşı'nda 22, Yıldıztepe ve Yalnızçam'da 18, Hesarek'te 17, Denizli'de 15, Ilgaz'da 14, Mersivan'da 12, Elmadağ, Gevaş ve Yıldız Dağı'nda onar, Kop Dağı'nda 4 santimetre ölçüldü.

BAZI KAYAK MERKEZLERİNDE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK HAVA SICAKLIK TAHMİNLERİ İSE ŞÖYLE:

Merkez10.01.2023En düşükEn yüksek
PalandökenKY-4-2
ErganKY-4-2
HakkariKY-12-3
KartalkayaKY-40
SarıkamışKY-20
ErciyesKY-31
Yıldız DağıKY12
MersivanKY-11
IlgazKY-42
DenizliKY-40
GevaşKY-83
YıldıztepeKY-4-2
Kop DağıKY-13
UludağKY-8-6
DavrazHKY-3-1
ElmadağKY-34

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

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