Kayak merkezlerinde kar yağışı: Palandöken'de kar kalınlığı 132 santimetreye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 132, Hakkari'de 124, Kartalkaya'da 122, Sarıkamış'ta 117, Ergan'da 105, Kartepe 56, Uludağ'da 35, Erciyes'te 25, Çambaşı'nda 22, Yıldıztepe ve Yalnızçam'da 18, Hesarek'te 17, Denizli'de 15, Ilgaz'da 14, Mersivan'da 12, Elmadağ, Gevaş ve Yıldız Dağı'nda onar, Kop Dağı'nda 4 santimetre ölçüldü.
BAZI KAYAK MERKEZLERİNDE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK HAVA SICAKLIK TAHMİNLERİ İSE ŞÖYLE:
|Merkez
|10.01.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-4
|-2
|Ergan
|KY
|-4
|-2
|Hakkari
|KY
|-12
|-3
|Kartalkaya
|KY
|-4
|0
|Sarıkamış
|KY
|-2
|0
|Erciyes
|KY
|-3
|1
|Yıldız Dağı
|KY
|1
|2
|Mersivan
|KY
|-1
|1
|Ilgaz
|KY
|-4
|2
|Denizli
|KY
|-4
|0
|Gevaş
|KY
|-8
|3
|Yıldıztepe
|KY
|-4
|-2
|Kop Dağı
|KY
|-1
|3
|Uludağ
|KY
|-8
|-6
|Davraz
|HKY
|-3
|-1
|Elmadağ
|KY
|-3
|4
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)