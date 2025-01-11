Kayak merkezlerindeki güncel kar kalınlığı belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 105, Palandöken 2'de 100, Nemrut'ta 85, Kartalkaya'da 75, Yıldız Dağı'nda 70, Uludağ'da 58, Davraz'da 56, Sarıkamış'ta 52, Zigana'da 47, Erciyes'te 45, Hakkari'de 44, Kop'ta 41, Mersivan ve Hesarek'te 38, Saklıkent'te 32, Murat Dağı'nda 31, Yedikuyular'da 30, Gevaş Abalı'da 22, Denizli'de 21, Yalnızçam'da 15, Ilgaz'da 14 ve Yıldıztepe'de 10 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|11.01.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|S
|-2
|2
|Ergan
|S
|-2
|6
|Palandöken 2
|S
|-2
|4
|Nemrut
|S
|-5
|1
|Kartalkaya
|KY
|0
|3
|Yıldız Dağı
|S
|-3
|4
|Sarıkamış
|S
|-9
|0
|Uludağ
|SY
|2
|5
|Davraz
|ÇB
|-5
|7
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Erciyes
|S
|-5
|3
|Hakkari
|KY
|-13
|-2
|Hesarek
|S
|-5
|1
|Çambaşı
|PB
|-1
|5
|Mersivan
|AB
|1
|10
|Murat Dağı
|SY
|0
|6
|Saklıkent
|PB
|-1
|6
|Denizli
|ÇB
|-2
|5
|Ilgaz
|P
|-1
|5
|Yalnızçam
|S
|-19
|-2
|Gevaş Abalı
|KY
|-5
|5
(S: Sisli, KY: Kar yağışlı, SY: Sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, P: Puslu)