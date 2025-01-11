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Güncel

Kayak merkezlerindeki güncel kar kalınlığı belli oldu

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 10:26 - Güncelleme:
Kayak merkezlerindeki güncel kar kalınlığı belli oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 105, Palandöken 2'de 100, Nemrut'ta 85, Kartalkaya'da 75, Yıldız Dağı'nda 70, Uludağ'da 58, Davraz'da 56, Sarıkamış'ta 52, Zigana'da 47, Erciyes'te 45, Hakkari'de 44, Kop'ta 41, Mersivan ve Hesarek'te 38, Saklıkent'te 32, Murat Dağı'nda 31, Yedikuyular'da 30, Gevaş Abalı'da 22, Denizli'de 21, Yalnızçam'da 15, Ilgaz'da 14 ve Yıldıztepe'de 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez11.01.2025En düşükEn yüksek
PalandökenS-22
ErganS-26
Palandöken 2S-24
NemrutS-51
KartalkayaKY03
Yıldız DağıS-34
SarıkamışS-90
UludağSY25
DavrazÇB-57
ZiganaGSY1219
ErciyesS-53
HakkariKY-13-2
HesarekS-51
ÇambaşıPB-15
MersivanAB110
Murat DağıSY06
SaklıkentPB-16
DenizliÇB-25
IlgazP-15
YalnızçamS-19-2
Gevaş AbalıKY-55

(S: Sisli, KY: Kar yağışlı, SY: Sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, P: Puslu)

  • Palandöken kayak
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