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  • Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı en fazla Hakkari'de 171 santimetreyle ölçüldü
Güncel

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı en fazla Hakkari'de 171 santimetreyle ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 171 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

AA20 Şubat 2024 Salı 09:28 - Güncelleme:
Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı en fazla Hakkari'de 171 santimetreyle ölçüldü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 171, Kartalkaya'da 167, Sarıkamış'ta 155, Palandöken'de 150, Ergan'da 131, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 63, Uludağ'da 62, Davraz'da 59, Kartepe'de 50, Haserek'te 47, Ovacık'ta 40, Ilgaz'da 31, Mersivan'da 26, Yıldızdağı'nda 25, Kop ve Denizli'de 20, Çambaşı'nda 18, Gevaş ve Murat Dağı'nda 17, Yıldıztepe'de 15, Keltepe'de ise 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez20.02.2024En düşükEn yüksek
HakkariKKY-16-2
KartalkayaS-91
SarıkamışÇB-10-1
PalandökenÇB-10-2
ErganÇB-7-1
ErciyesPB-81
KartepePB03
UludağP-42
ÇambaşıÇB-50
YıldıztepeP-40
MersivanÇB-81
YalnızçamÇB-7-1
IlgazÇB-60
Yıldız DağıPB-43
ZiganaÇB-50
KopÇB-52
DenizliPB-54

(KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Puslu)

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