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Güncel

Kayak merkezlerindeki kar kalınlık oranları belli oldu

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 164 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 10:48 - Güncelleme:
Kayak merkezlerindeki kar kalınlık oranları belli oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 164, Nemrut'ta 163, Palandöken'de 158, Ergan ve Kartepe'de 120, Palandöken 2'de 117, Sarıkamış'ta 115, Uludağ'da 113, Hakkari'de 102, Mersivan'da 99, Çambaşı'nda 98, Hesarek'te 94, Erciyes'te 85, Keltepe'de 68, Yıldızdağı ve Davraz'da 58, Akdağ'da 56, Kop Dağı'nda 53, Ilgaz'da 52, Yıldıztepe'de 50, Yedikuyular'da 48, Murat Dağı'nda 46, Yalnızçam'da 41 ve Gevaş Abalı'da 30 santimetre oldu.

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez01.03.2025En düşükEn yüksek
KartalkayaS-63
NemrutP-12-5
PalandökenP-12-9
ErganP-8-3
KartepePB17
Palandöken 2P-11-7
SarıkamışP-17-5
UludağPB04
HakkariP-20-5
MersivanKY-7-2
ÇambaşıPB-4-3
HesarekÇB-12-3
ErciyesHKY-6-1
KeltepeS-31
YıldızdağıP-60
DavrazPB-46
AkdağPB-61
Kop DağıP-9-4
IlgazP-93
Murat DağıPB-35
YalnızçamP-12-3
Gevaş AbalıPB-11-2

(S: Sisli, P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, )

  • Kartalkaya kayak
  • Kar kalınlığı 164
  • En fazla kar kalınlığı

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