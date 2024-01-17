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Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları belli oldu

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 168 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 10:49 - Güncelleme:
Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları belli oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 168, Sarıkamış'ta 151, Palandöken'de 149, Kartalkaya'da 147, Ergan'da 106, Kartepe'de 51, Uludağ'da 46, Hesarek'te 33, Erciyes, Mersivan ve Keltepe'de 30, Çambaşı'nda 24, Yedikuyular'da 22, Yıldız Dağı ve Yalnızçam'da 20, Gevaş'ta 18, Zigana'da 15, Denizli'de 13, Murat Dağı'nda 12, Ilgaz'da 15, Elmadağ'da 11, Yıldıztepe'de 10 ve Kop'ta 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez17.01.2024En düşükEn yüksek
PalandökenKY-6-3
ErganKY-4-1
HakkariÇB-16-3
KartalkayaPB-6-1
SarıkamışHKY-70
ErciyesKY-22
Yıldız DağıY13
MersivanKY-13-3
IlgazPB-51
DenizliPB-27
GevaşÇB-90
YıldıztepePB-41
Kop DağıKY-42
UludağPB04
DavrazÇB-26
ElmadağÇB16

(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, Y: Yağışlı)

  • Hakkaride kar kalınlığı
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