Kayak merkezlerindeki son kar kalınlıkları belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 159, Palandöken'de 149, Kartalkaya'da 147, Palandöken-2'de 138, Sarıkamış'ta 125, Ergan'da 106, Erciyes'te 65, Uludağ'da 41, Kartepe'de 38, Hesarek'te 29, Mersivan'da 27, Ilgaz'da 26, Murat Dağı, Çambaşı ve Yıldız Dağı'nda 20 ile Gevaş ve Yalnızçam'da 18 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 19.01.2024 En düşük En yüksek Hakkari PB -16 0 Palandöken S -5 -1 Kartalkaya KY 1 2 Palandöken-2 S -9 0 Sarıkamış PB -8 1 Ergan ÇB -7 1 Erciyes Y -4 4 Uludağ ÇB 5 7 Kartepe SY 6 12 Haserek PB -4 0 Mersivan PB -12 0 Ilgaz KY 0 3 Murat Dağı KKY 1 5 Çambaşı KY 0 4 Yıldız Dağı Y 0 6 Gevaş ÇB -8 3 Yalnızçam S -10 3

(PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu)

