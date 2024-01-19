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Kayak merkezlerindeki son kar kalınlıkları belli oldu

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

AA19 Ocak 2024 Cuma 09:50 - Güncelleme:
Kayak merkezlerindeki son kar kalınlıkları belli oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 159, Palandöken'de 149, Kartalkaya'da 147, Palandöken-2'de 138, Sarıkamış'ta 125, Ergan'da 106, Erciyes'te 65, Uludağ'da 41, Kartepe'de 38, Hesarek'te 29, Mersivan'da 27, Ilgaz'da 26, Murat Dağı, Çambaşı ve Yıldız Dağı'nda 20 ile Gevaş ve Yalnızçam'da 18 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez19.01.2024En düşükEn yüksek
HakkariPB-160
PalandökenS-5-1
KartalkayaKY12
Palandöken-2S-90
SarıkamışPB-81
ErganÇB-71
ErciyesY-44
UludağÇB57
KartepeSY612
HaserekPB-40
MersivanPB-120
IlgazKY03
Murat DağıKKY15
ÇambaşıKY04
Yıldız DağıY06
GevaşÇB-83
YalnızçamS-103

(PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu)

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