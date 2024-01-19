Kayak merkezlerindeki son kar kalınlıkları belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 159, Palandöken'de 149, Kartalkaya'da 147, Palandöken-2'de 138, Sarıkamış'ta 125, Ergan'da 106, Erciyes'te 65, Uludağ'da 41, Kartepe'de 38, Hesarek'te 29, Mersivan'da 27, Ilgaz'da 26, Murat Dağı, Çambaşı ve Yıldız Dağı'nda 20 ile Gevaş ve Yalnızçam'da 18 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|19.01.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|PB
|-16
|0
|Palandöken
|S
|-5
|-1
|Kartalkaya
|KY
|1
|2
|Palandöken-2
|S
|-9
|0
|Sarıkamış
|PB
|-8
|1
|Ergan
|ÇB
|-7
|1
|Erciyes
|Y
|-4
|4
|Uludağ
|ÇB
|5
|7
|Kartepe
|SY
|6
|12
|Haserek
|PB
|-4
|0
|Mersivan
|PB
|-12
|0
|Ilgaz
|KY
|0
|3
|Murat Dağı
|KKY
|1
|5
|Çambaşı
|KY
|0
|4
|Yıldız Dağı
|Y
|0
|6
|Gevaş
|ÇB
|-8
|3
|Yalnızçam
|S
|-10
|3
(PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu)