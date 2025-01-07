Kayak yaparken hayatını kaybeden Rus turistin cenazesi Ankara'ya gönderildi

Rus turist Timofei Gubskii'nin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Gubskii'nin cenazesi, cenaze aracına konularak Ankara'ya götürüldü.
Cenazenin Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul'a oradan da uçakla ülkesi Rusya'ya uğurlanacağı öğrenildi.
Develi Kapı bölgesinde dün pistlerin dışında kayak yapan Gubskii, dengesini kaybederek düşmüş, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.