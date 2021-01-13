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Güncel

Kayak tutkunlarının huzur ve güvenliği Mehmetçiğe emanet

Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde gece gündüz nöbet tutan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, kış boyunca yerli ve yabancı kayakseverlerin güvenli ortamda eğlenmesini sağlıyor.

AA13 Ocak 2021 Çarşamba 11:48 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 11:50
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Kar kalınlığının yarım metrenin üzerinde olduğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınarak hizmet verilen merkezde, kayak yaparken pistlerden çıkıp kaybolan, yaralanan ve telesiyejde mahsur kalanlar için, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi hazır bekliyor.

Arama, kurtarma konusunda her türlü ekipmana sahip olan, UTV ve kar motorlarıyla olumsuzluklara anında müdahale eden JAK timi, meydana gelebilecek olaylara karşı hazır olmak amacıyla zaman zaman uygulamalı eğitim ve tatbikatlar gerçekleştiriyor.

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