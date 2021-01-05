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Kayalıklarda mahsur kalan turist kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan İsviçreli turist kurtarıldı.

AA05 Ocak 2021 Salı 15:49 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 15:50
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İlçeye tatile gelen 68 yaşındaki Peter Andrin Steiner, Faralya Mahallesi'ndeki Kabak ile Cennet Koyu arasında yürüyüşe çıktı.

Bir süre patikada yürüyen Steiner, daha sonra çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı.

Steiner'ın 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma Timi ve Arama Kurtarma Derneği Fethiye ekipleri sevk edildi.

Halatlar yardımıyla kayalıklara inen ekipler, İsviçreli turisti bulunduğu alandan çıkardı.

Steiner'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. ;;;;;;;

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