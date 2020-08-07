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Kayan iş makinesini kurtarmaya çalışan operatör aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Akçalıuşağı Mahallesi'nde orman yolu açarken kayan iş makinesini kurtarmaya çalışan operatör aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi.

IHA07 Ağustos 2020 Cuma 15:33 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 15:33
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Olay, Kozan’a bağlı Akçalıuşağı Mahallesi Kertil mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; orman yolu yapılması için bir yüklenici firmaya ihale verildi. Firma çalışanı 30 yaşındaki Rıfat Aydoğdu, orman yolu açma çalışması gerçekleştirirken iş makinasını şarampole kaydırdı. Firma sahiplerine bilgi veren operatör iş makinesinin kurtarılması için kurtarıcı istedi. Ancak, bir süre sonra operatör Rıfat Aydoğdu aracın çıkarılması için kurtarıcıya gerek olmadığını, kendi imkanları ile iş makinasını kurtarabileceğini bildirdi. Kullandığı iş makinasını kurtarmaya çalıştığı esnada daha çok kaydıran operatör, son çare olarak araçtan atladı. Ancak iş makinasının altında kalan ve yaklaşık 30 metre uçuruma düşen operatör, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede operatörün hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarmanın ve Cumhuriyet Savcısı’nın olay yeri incelemesinin ardından Rıfat Aydoğdu’nun cenazesi olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi.

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