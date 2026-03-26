  • Kaybolan 2 yaşındaki çocuktan sevindiren haber... 3 kilometre uzaklıkta bulundu
Kaybolan 2 yaşındaki çocuktan sevindiren haber... 3 kilometre uzaklıkta bulundu

Sinop'un Boyabat ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki çocuk ekipler tarafından bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmalarına köy sakinleri de destek verdi.

AA26 Mart 2026 Perşembe 18:12
İlçenin Sarıağaççayı köyünde yaşayan 2 yaşındaki çocuk, öğle saatlerinde dedesi ve babaannesi ile kum almak için traktörle Balık Deresi mevkisine gitti.

Bir süre sonra çocuğun yanlarından ayrıldığını fark eden dede ve babaanne çevrede yaptıkları aramaya rağmen torunlarını bulamadı.

Bunun üzerine ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuk için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu kaybolduğu bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan çocuk, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

