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Kaybolan çoban Ümmet Altay aranıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 11:55 - Güncelleme:
Kaybolan çoban Ümmet Altay aranıyor
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Horzum Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün sabah saatlerinde kardeşiyle küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkaran 62 yaşındaki Ümmet Altay, koyunların eksik olduğunu fark edince bölgede aramaya başladı.

Ağabeyinin geri dönmemesi üzerine Mehmet Altay, ailesine haber vererek jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ve AKUT ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.

Kar yağışı ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle çalışmalara ara verildi. Ekiplerin, arama kurtarma çalışmalarına sabah devam edeceği belirtildi.

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