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Kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Adana'da serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni 'kurbağa adamlar' tarafından bulundu.

IHA9 Temmuz 2024 Salı 08:42 - Güncelleme:
Kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
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Olay, 8 Temmuz günü saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. 19 yaşındaki Muharrem Akkoç serinlemek için göle girdi. Bir süre suda yüzen genç, çıkmaya çalıştığı sırada su içerisinde kayboldu. Durumu fark eden yakınları, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye Sualtı Grup Amirliğine bağlı gemi adamlar ve kurbağa adamlar sevk edildi. Havanın kararmasıyla çalışma son bulurken günün ilk ışıklarıyla tekrar arama başlatıldı.

Kurbağa adamlar yaptığı arama çalışmasında Akkoç'un cansız bedenini buldu. Akkoç'un yakınları olay yerinden gözyaşlarına boğuldu.

Gencin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

  • Adana
  • Seyhan Baraj Gölü
  • Kaybolan genç

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