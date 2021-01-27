27 Ocak 2021 Çarşamba 09:55 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 10:19

31 yaşındaki Türk asıllı Deniz Komando Subayı Deniz Arda, 18 Kasım'da İsveç'in başkenti Stockholm'de kayboldu, bir daha haber alınamadı.

İsveç Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Arda, en son bir spor salonunun kamera kayıtlarında görüldü.

GENİŞ ÇAPTA ARAMA BAŞLATILDI

Yetkililer, Deniz Arda'yı bulmak için harekete geçti.

Asker, polis ve sivil toplum kuruluşları 3 aydır havadan ve yerden geniş yelpazede arama yapıyor.

Baba Yüksel Arda, olayı ilk günden bu yana takip eden Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'a teşekkür etti.