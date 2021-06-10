Kayıkla ırmağa açılan 67 yaşındaki amatör balıkçının cesedine ulaşıldı

DHA 10 Haziran 2021 Perşembe 14:23 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 14:23

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki balıkçı barınağından dün akşam saatlerinde kendisine ait kayıkla ırmağa açılan amatör balıkçı Kerim Oğuz dönmeyince, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve İHH arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki balıkçıların da destek verdiği arama çalışmalarında, Kerim Oğuz, kayığına yaklaşık 100 metre mesafede sazlıkların arasında hareketsiz bulundu. Sudan çıkarılan Kerim Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kayıktayken kalp krizi geçirip suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Kerim Oğuz'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Serik Devlet Hastanesi'ne, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.