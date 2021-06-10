İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2021 Perşembe / 29 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4844
  • EURO
    10,3451
  • ALTIN
    511.891
  • BIST100
    1454.76
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayıkla ırmağa açılan 67 yaşındaki amatör balıkçının cesedine ulaşıldı
Güncel

Kayıkla ırmağa açılan 67 yaşındaki amatör balıkçının cesedine ulaşıldı

Antalya'da kayıkla ırmağa açılan amatör balıkçı Kerim Oğuz (67) suda ölü bulundu. Oğuz'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Serik Devlet Hastanesi'ne, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

DHA10 Haziran 2021 Perşembe 14:23 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 14:23
ABONE OL

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki balıkçı barınağından dün akşam saatlerinde kendisine ait kayıkla ırmağa açılan amatör balıkçı Kerim Oğuz dönmeyince, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve İHH arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki balıkçıların da destek verdiği arama çalışmalarında, Kerim Oğuz, kayığına yaklaşık 100 metre mesafede sazlıkların arasında hareketsiz bulundu. Sudan çıkarılan Kerim Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kayıktayken kalp krizi geçirip suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Kerim Oğuz'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Serik Devlet Hastanesi'ne, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.