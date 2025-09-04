İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2025 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1674
  • EURO
    48,1342
  • ALTIN
    4673.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kayınbabası tarafından vurulan damat öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin babası tarafından pompalı tüfekle vurulan damat hayatını kaybetti.

AA4 Eylül 2025 Perşembe 07:28 - Güncelleme:
Kayınbabası tarafından vurulan damat öldü
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'ndeki apartmanda silahlı kavga olduğu ve bir kişinin vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Söz konusu yere ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Berk Alkan'ın (25) boşanma aşamasındaki karısı C.A'nın (23) babası İ.A. (57) tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğünü tespit etti.

Ekipler, yaptıkları araştırmada Berk Alkan'ın, 3 yaşındaki kızını görmek için eşi C.A'nın bulunduğu eve geldiğini, burada yaşanan tartışma sonucu kayınbabası İ.A. tarafından 3 el ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.

Polis ekipleri olayın ardından zanlı İ.A'yı gözaltına aldı.

Berk Alkan'ın cenazesinin Ceyhan Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.