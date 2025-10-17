Kayınbabasını yaralayan genç intihar girişiminde bulundu

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Toki 3. Etap'ta bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre M.S. ile kayınbabası S.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M. S. Kayınbabasını bıçakla yaraladı. Olay sonrası M. S.'nin eşi S.G. 2 yaşındaki küçük çocuğunu da alıp polis ekiplerine sığındı. Bunun üzerine M. S., kendi evinin penceresine çıkarak çocuğunun getirilmesini isteyerek sürekli küfürler etmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zaman zaman evin penceresine oturan şahsı polis ekipleri yaklaşık 4 saat ikna etmeye çalıştı. Kendisini öldürmekle tehdit eden şahıs evde bulunan 3 yaşındaki kızını kucağına alarak pencereye çıktı. Bir türlü ikna olmayan şahıs daha sonra pencere kenarında bulunan saksıyı polis ekiplerinin üzerine attı. Bununla da yetinmeyen şahıs, evden aldığı yastığı yakarak, itfaiye ekiplerinin atlama ihtimaline karşı açtıkları hava yastığın üzerine attı.

Yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarından bir sonuç alamayan polis ekipleri Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahsın evine operasyon için düğmeye bastı. Elinde bıçak ile kapıyı açan şahsı ekipler bir süre daha ikna etmeye çalıştı. Kendisini öldürmekle tehdit eden ve kendisine bıçakla zarar veren şahsı, polis ekipleri biber gazı kullanarak etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.