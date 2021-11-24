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Kayınpeder dehşeti! Gelinini öldürdü

Van'ın Erciş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada H.T., gelini N.T.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan H.T., yakalanıp tutuklandı.

DHA24 Kasım 2021 Çarşamba 08:58 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 08:58
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Olay, 21 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Erciş ilçesi Aşağıçökek Mahallesi'nde meydana geldi. Evde, H.T. ile oğlu B.T. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında H.T. silahını çekip ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler, gelini N.T. 'ye isabet etti. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan N.T. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan H.T.'nin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. H.T., JASAT ekiplerinin çalışması sonucu Çaldıran ilçesinde arkadaşına ait saklandığı evde yakalandı. H.T.'nin suç aleti silahı ise olay yerine yakın boş bir araziye gömdüğü belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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