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Kayınpeder tartıştığı damadına kurşun yağdırdı

Bursa'da bir kayınpeder, tartıştığı damadını çay ocağında tabancayla vurdu. Saldırının ardından kayınpeder kaçarken, yaralanan damat sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Çaylak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bacağına isabet gelen kurşunun ameliyat ile alınacağı öğrenildi.

IHA29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:49 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:49
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Olay, Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Timuçin Çaylak, sabah saatlerinde 1. Çınar Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında oturdu. Bir süre sonra yanına kayınpederi Alihan K. geldi. Kayınpeder ve damat arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Alihan K. yanında bulunan tabancayla Timuçin Çaylak’ı ayağından vurdu. Saldırının ardından kayınpeder bölgeden hızla uzaklaşırken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerine, kayınpederi tarafından vurulduğunu belirten Çaylak, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çaylak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bacağına isabet gelen kurşunun ameliyat ile alınacağı öğrenildi.

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