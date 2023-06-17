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Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetti

Bursa'da kayınpederi tarafından bıçaklanan kişi öldü.

AA17 Haziran 2023 Cumartesi 05:55 - Güncelleme:
Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetti
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Bursa'da kayınpederi tarafından boğazından bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ali Gürbüz, merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak'ta bir süredir aralarında husumet bulunan kayınpederi H.C. ile karşılaştı.

Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.C, damadı Gürbüz'ü boğazından bıçakladı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Gürbüz'ün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gözaltına alınan H.C, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.

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