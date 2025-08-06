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Güncel

Kayınpederine kızdı, 30 dönümlük araziyi yaktı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki tarım arazisi yangınını, kayınpederiyle yaşadığı arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan gelin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 15:32 - Güncelleme:
Kayınpederine kızdı, 30 dönümlük araziyi yaktı
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Konuklu Mahallesi'nin üst kısmındaki tarım arazisinde çıkan ve 30 dönüm alana zarar veren yangına ilişkin çalışma yürüttü.

Yangını çıkardığı tespit edilen Y.E. (40), gözaltına alındı.

Y.E'nin ifadesinde, yangını arazi anlaşmazlığı yaşadığı kayınpederine kızdığı için çıkardığını söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe, adli kontrol şartı kapsamında yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Konuklu Mahallesi'ndeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

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